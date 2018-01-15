وتضررت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي خسرت أموالا طائلة وفقدت حصة سوقية لصالح منافسين، جراء اضطرابات في الإدارة خلال السنوات الأخيرة وتحطم إحدى طائراتها عام 2016 في حادث أسفر عن مقتل 47 شخصا.

وكانت خصخصة الكيانات التي تسجل خسائر وتستنزف خزائن الدولة في مقدمة أولويات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف، حينما وصل إلى السلطة في 2013.

وكانت الخطوط الجوية الباكستانية من بين 68 شركة مملوكة للدولة اختيرت للخصخصة مقابل حزمة بقيمة 6.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ساعدت البلاد على تفادي التخلف عن سداد ديون في 2013.

ورغم إحراز بعض النجاح في البداية، توقفت العملية في 2016 بعد احتجاجات من العاملين تسببت في اضطراب عمليات شركة الطيران، وأقرت الحكومة قانونا يجعل من المستحيل خصخصة الشركة.