وهز الجناح الأرجنتيني الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليرفع باريس سان جيرمان، الذي لعب بدون نيمار وتياجو موتا بسبب الإصابة، رصيده إلى 53 نقطة من 20 مباراة.

ويحتل موناكو المركز الثاني برصيد 42 نقطة بعد تعادله بدون أهداف في مونبلييه السبت ويأتي أولمبيك ليون خلفه بفارق الأهداف في المركز الثالث عقب تعادله 1-1 بملعبه مع أنجيه.

وبقي نانت فريق المدرب كلاوديو رانييري، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول دييجو كارلوس على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة، خامسا ولديه 33 نقطة.