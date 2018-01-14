في المباراة التي أقيمت في الدار البيضاء، فاز المنتخب السوداني الأحد بنتيجة 2-1.

وتقدم المنتخب السوداني عبر لاعبه عمر سليمان في الدقيقة 20، قبل أن يعود المنتخب الغيني ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 55 بواسطة أمادو كمارا.

وسجل سيف تيري هدف الفوز للسودان في الدقيقة 75، علما أن اللاعب نفسه كان قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وبات السودان ثاني المجموعة الأولى بفارق الأهداف، بعدما تساوى مع المغرب المتصدر الذي كان قد حقق فوزا كبيرا السبت على موريتانيا 4-صفر، في افتتاح البطولة التي تستمر حتى الرابع من فبراير.

وفي افتتاح منافسات المجموعة الثانية في مراكش، حقق المنتخب الناميبي مفاجأة بفوزه على كوت ديفوار بنتيجة 1-صفر.

ونجح المنتخب الناميبي في حسم المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بهدف لتشارلز هامبيرا.

وتقام مباراة أخيرة من هذه المجموعة الأحد، وتجمع بين زامبيا وأوغندا.