وبتلك النتيجة مني مانشستر سيتي بخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، في رد قوي من ليفربول على خسارته من سيتي في مباراة الذهاب بنتيجة 0-5.

وتقدم ليفربول بنتيجة 4-1، ساهم فيها هدف "خارق" للنجم المصري محمد صلاح، بعد أن استغل خطأ الحارس إيديرسون الذي مررها له وهو قرب منتصف الملعب، ليضعها من مسافة بعيدة في المرمى الخالي.

وعاد مانشستر سيتي ليسجل هدفين متأخرين في الدقيقتين 84 و91، عن طريق البرتغالي سيلفا والألماني غوندوغان، ليقلص الفارق إلى 3-4.

وعزز مدرب ليفربول يورغن كلوب نتائجه الجيدة أمام مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، فحقق انتصاره الخامس عليه في مسيرته الكروية، وهو رقم لم يسبق لأي مدرب تحقيقه على غوارديولا.

ووصل ليفربول للنقطة 47 وصعد للمركز الثالث، بفارق الأهداف عن تشلسي، وبانتظار نتيجة مانشستر يونايتد أمام ستوك الاثنين، فيما لا يزال مانشستر سيتي متربعا على قمة الدوري برصيد 62 نقطة.