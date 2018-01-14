وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقع تحديدا بعد نحو 40 ميلا جنوب غربي باتانغاس، وفق "رويترز".
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش على عمق 21.7 ميلا.
قبل 7 ساعات
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقع تحديدا بعد نحو 40 ميلا جنوب غربي باتانغاس، وفق "رويترز".
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش على عمق 21.7 ميلا.
قبل 8 ساعات
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفدرالية للانتخابات، أن العسكري السابق المتحول جنسيا، تشيلسي إليزابيث مانينغ، من ميريلاند، باتت مرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي.
وتبعا لذلك، يكون الجندي السابق المدان بتهمة الخيانة في 2010، وأطلق سراحه في مايو الماضي انتقل من موقع الإدانة إلى صفة مرشح للكونغرس في أقل من عام تصدر خلاله عناوين الاخبار.
وفي سنة 2010، سرب الجندي برادلي مانينغ (تشيلسي مانينغ حاليا) عبر "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان، إضافة إلى أكثر من 250 ألف مراسلة دبلوماسية أثارت انزعاجا كبيرا للدبلوماسية الأميركية.
قبل 8 ساعات
وكان التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة قد أعلن، الأحد، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح بيان للتحالف، أن هذه القوة ستتمركز على الحدود مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات.
وأكد مكتب الشؤون العامة للتحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، تفاصيل القوة الجديدة التي أوردها موقع "ديفينس بوست" الإلكتروني.
وستكون القوة تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تحارب تنظيم "داعش" في سوريا بمساعدة من التحالف بقيادة واشنطن.
قبل 9 ساعات
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع قبالة الساحل الساعة 4:18 فجرا بالتوقيت المحلي، (0918 بتوقيت جرينتش)، على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة في المحيط الهادي على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكاري.
وأوضحت ياميلا أوسوريو، حاكمة أريكيبا، على تويتر، أن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقي حتفه في بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة.
وقال خورخي تشافيز رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو لمحطة (آر.بي.بي) الإذاعية المحلية، إن أنباء أفادت بسقوط قتيل ثان في بلدة بيلا يونيون.
وذكر المعهد على تويتر أن 65 شخصا أصيبوا جراء الزلزال، كما أضاف تشافيز أن "عدة منازل تضررت ومن الممكن أن يرتفع عدد الضحايا والمصابين".
وأورد وزير الصحة في بيرو أن هناك 17 مفقودا جراء انهيار منجم غير قانوني شرقي مدينة تشالا الساحلية بعد الزلزال، وفق ما نقلت رويترز.