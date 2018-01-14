وأرجع فيغو سبب ابتعاد ريال مدريد عن قمة "الليغا" إلى مواجهة الفريق لمشاكل في المباريات التي خاضيها على أرضه في بداية الدوري، والتي تعادل في عدد منها، ثم خسارته لمباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة بنتيجة 0-3، والتي وصفها قائلا: "ليست سهلة أبدا".

وأضاف النجم البرتغالي السابق: " خلال الموسم الحالي يمر ريال مدريد بالعديد من الصعوبات، وكان العام الماضي أفضل من حيث الألقاب ومستوى الفريق، وهذا هو حال كرة القدم، لا يمكنك الاستمرار بتحقيق الفوز. عليهم التحلي بالصبر".

وقال فيغو إنه لا يعرف من سيحل مكان مواطنه كريستسانو رونالدو عندما يرحل عن النادي الملكي، وأنه لا يرى أي لاعب يستطيع ملئ الفراغ الآن.

وأشاد فيغو بالبرازيلي كوتينيو، الذي انتقل مؤخرا لصفوف برشلونة قادمة من ليفربول في صفقة قياسية تجاوزت 150 مليون يورو.

وقال فيغو: "كوتينيو لاعب رائع وشخص جيد، أعرفه منذ كان لاعبا في إنتر ميلانو، وهو يستحق النجاح الذي أتمنى أن يحققه في المرحلة المقبلة."

واستبعد فيغو رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد، وأكد أن الفرنسي " لديه الكثير ليقدمه، حقق العديد من الألقاب خلال أول عامين، وهو يعرف النادي جيدا، ولا أرى سببا لتغييره."

ولعب فيغو إلى جوار زيدان 4 مواسم في ريال مدريد، بين أعوام 2001 و2005، ضمن الفريق الذي لقب بـ"مجرة النجوم" وقتها، لامتلاكه أشهر لاعبي العالم أمثال فيغو وزيدان والبرازيلي رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام.