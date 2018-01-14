وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "داكا انتهى على الأرجح ذلك أن الديموقراطيين لا يريدونه حقا. كل ما يريدون هو الكلام وأخذ أموال يحتاج إليها جيشنا حاجة ماسة".

ويجيز برنامج"داكا" وهو اختصار لـ"الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين"، لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون، عندما كانوا أطفالا العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أنها ستستأنف تلقي طلبات التقديم لبرنامج، بعد أن أوقف حكم قضائي تنفيذ قرار حكومي بوقف البرنامج.

ويأتي حديث الرئيس الأميركي بعد يومين من تصريحه الذي أثار موجة تنديد عالمية، ووصف فيه دولا أفريقية وهاييتي بأنها "أوكار قذرة".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى "أريد، بصفتي الرئيس، أن يأتي أشخاص إلى بلدنا سيساعدوننا في تجديد قوتنا وعظمتنا، وأن يأتوا عبر نظام يعتمد الكفاءة. لا سحب قرعة بعد الآن! أميركا أولا".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن ترامب وقف العمل ببرنامج "داكا" الذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون، عندما كانوا أطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي ويحميهم من الترحيل.

لكن محكمة فدرالية قد جمدت في 10 يناير الجاري قرار ترامب وأمرت إدارته اعادة العمل بالبرنامج على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه.