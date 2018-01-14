وذكر الوزير الإثيوبي عقب لقاء مع نظيره السوداني إبراهيم غندور "السودان وإثيوبيا شعب واحد وسيعمل رئيسا البلدين على تعزيز مصالحهما المشتركة".

وأوضح أن المباحثات مع غندور تركزت حول ما يدور في الإقليم، مؤكدا استعداد بلاده للتواصل مع السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، وأكدت أن مشكلات تطرأ في المنطقة يمكن حلها عبر التفاوض والحوار.

وفي شأن مياه النيل وسد النهضة، قال وزير الخارجية الإثيوبي إن هذه القضية ثلاثية وتم التوصل فيها إلى اتفاقية ثلاثية "سنعمل في إطارها".