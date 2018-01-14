واستكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالحدث، كما اكتمل وصول القوات الأميركية المشاركة في التمرين الذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويهدف التمرين إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين.

كما ترمي التدريبات إلى توطيد العلاقات الدولية لصقل وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية، ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام.