وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع قبالة الساحل الساعة 4:18 فجرا بالتوقيت المحلي، (0918 بتوقيت جرينتش)، على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة في المحيط الهادي على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكاري.

وأوضحت ياميلا أوسوريو، حاكمة أريكيبا، على تويتر، أن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقي حتفه في بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة.

وقال خورخي تشافيز رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو لمحطة (آر.بي.بي) الإذاعية المحلية، إن أنباء أفادت بسقوط قتيل ثان في بلدة بيلا يونيون.

وذكر المعهد على تويتر أن 65 شخصا أصيبوا جراء الزلزال، كما أضاف تشافيز أن "عدة منازل تضررت ومن الممكن أن يرتفع عدد الضحايا والمصابين".

وأورد وزير الصحة في بيرو أن هناك 17 مفقودا جراء انهيار منجم غير قانوني شرقي مدينة تشالا الساحلية بعد الزلزال، وفق ما نقلت رويترز.



