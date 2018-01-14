عرض مغر



وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن انتقال سانشيز إلى مان يونايتد أصبح "محسوما"، وأن "الشياطين الحمر" سيدفعون مبلغ 41 مليون دولار للحصول على خدماته.

وقالت "ميرور" إن عرض مانشستر يونايتد أعلى بـ13 مليون دولار من عرض مانشستر سيتي، الذي بدأ لفترة طويلة المرشح الأقوى للتعاقد مع المهاجم التشيلي.

كما وضع مانشستر يونايتد لاعبه الأرميني هنريك مختاريان تحت تصرف أرسنال، إذا ما أراد الأخير شراءه ضمن الصفقة.

ماذا سيحصل عليه سانشيز؟

بالإضافة لعرض مانشستر يونايتد المغري لأرسنال، فقد عقد سانشيز الجديد سيتضمن راتبا ضخما، لم يضاهيه أبرز المنافسين مانشستر سيتي.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مانشستر يونايتد سيمنح سانشيز راتبا أسبوعيا يفوق نصف مليون دولار.

ولم تؤكد "ميرور" خروج مانشستر سيتي من السباق بشكل نهائي حتى الآن، كما أضافت أن ليفربول مهتم باللاعب أيضا، ولكن فرص الفريقين تبدو ضئيلة مقارنة بمانشستر يونايتد.

واستبعد مدرب أرسنال أرسين فينغر اللاعب من تشكيلة "المدفعجية" في مواجهة بورنموث عصر الأحد، بالبريميرليغ.

ويتبقى على عقد سانشيز (29 عاما) 6 أشهر مع فريقه الحالي أرسنال، مما يعني انتقال اللاعب بالمجان الصيف القادم، في حال فشل انتقاله في سوق انتقالات الشتاء.