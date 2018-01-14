ونجحت القوات الشرعية في تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين في مديرية البقع شرقي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات الشرعية سيطرت على مناطق العواضي والسعراء وسوق البقع وأجزاء من جبال العليب في جبهة البقع، بعد هجوم مباغت على المتمردين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ومن جهة أخرى، تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من تحرير جبل مركوزة الاستراتيجي بمديرية ناطع في محافظة البيضاء، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي خلفت قتلى وجرحى من المتمردين.

ويطل الجبل على موقع فضحة بمديرية الملاجم، التي تعد معسكرا إستراتيجيا للميليشيات.