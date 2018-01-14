وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن ترامب قوله في مقابلة الخميس "أقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ أون".

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز قالت إن الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بأن كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأوضحت ساندرز أن "الرئيس قال قد أقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ أون، قد أقيم.. قد أقيم.. وليس أقيم". وشددت على عبارة "قد أقيم" وكتبتها بالأحمر.

ونشر البيت الأبيض والصحيفة كل على حدة تسجيلا للجملة التي قالها ترامب أثناء المقابلة.

وقالت ساندرز إن "وول ستريت جورنال" ما زالت تنشر أخبارا كاذبة".

وفي المقابلة نفسها رفض ترامب أن يكشف ما إذا كان قد تحدث إلى كيم. وقال "لا أؤكد أنني فعلت ذلك ولا أنني لم أفعل ذلك. فقط لا أريد التعليق على ذلك".

واستعرت حرب كلامية بين ترامب منذ وصوله إلى الحكم والزعيم الكوري الشمالي بسبب التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، لكن الرئيس الأميركي غير نبرته في الأسابيع الأخيرة ولم يستبعد احتمال التحادث هاتفيا معه.