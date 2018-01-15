وتلك القطعة ضمن المجموعة التذكارية لنيلسون المعروضة للبيع في المزاد، والتي تشمل أسلحة وصندوقه الخاص وخطاباته الشخصية، وتعرض ضمن مزاد لمجموعة من الموروثات الملكية والارستقراطية.

وأبعاد القطعة هي 86 سنتيمترا و92 سنتيمترا وتقدر دار المزادات سعرها بما يتراوح بين 80 ألف و100 ألف جنيه إسترليني.

وقال غابرييل هيتون وهو متخصص في الكتب والمخطوطات في سوذبيز لرويترز "للعلم قصة رائعة".

وتابع قائلا: "لقد استخدم في مراسم الجنازة العظيمة التي أقيمت لنيلسون بعد مقتله في المعركة. وقطع العلم لأجزاء واحتفظ به البحارة الذين ظلوا يدينون بالولاء لقائدهم المحبوب الراحل الذي فقدوه".

وفي عام 2009، تم بيع آخر علم كامل كان يرفرف على سفن شاركت في المعركة مقابل 384 ألف جنيه إسترليني، وهو ما فاق السعر التقديري بـ20 مثلا.

ودارت معركة الطرف الأغر البحرية عام 1805 وتغلب فيها البريطانيون على أسطول فرنسي إسباني يفوقهم عددا، وأصيب نيلسون إصابة قاتلة خلال المعركة، مما خلد صورته كبطل قومي في بريطانيا.