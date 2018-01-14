وتشمل الاتهامات الجديدة كذلك مصور الموضة بروس ويبر الذي سبق أن وجهت إليه اتهامات اخرى.

وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس قال المدير العام لمجموعة "كوندي ناست" التي تدير مجلات "فوغ" و"فانيتي فير" و"جي كيو" الشهيرة، بوب سوربرغ والمديرة الفنية للمجموعة آنا وينتور: "نحن منزعجان جدا من هذه الاتهامات ونأخذها على محمل الجد" ، كما أعلنا توقفهما عن التعامل مع المصورين الاثنين.

وصوّر تيستينو، البيروفي الأصل، البالغ 63 عاما، خلال مسيرة تمتد على أكثر من 40 عاما، عشرات الحملات الإعلانية لكبرى دور الموضة، واحتلت صوره أغلفة أعرق المجلات ولا سيما "فوغ".

وقد التقط تيستينو الصور الرسمية لخطوبة الأمير وليام وكايت ميدلتون، وسلسلة من الصور للأميرة ديانا في العام 1997 نشرت في مجلة "فانيتي فير".

ويتهم عارضو أزياء عدة باتوا نجوما في هذا المجال، فضلا عن مساعدين سابقين، المصور بالتودد إليهم وحتى محاولة البدء بعلاقة جنسية، إلا أن أحدا منهم لم يذعن لرغباته.

وقال راين لوك الذي كان من اشهر العارضين الرجال في نهاية التسعينيات: "إنه معتد جنسي".

وفي المقال نفسه، اتهم 15 عارضا بعضهم تقاعد وآخرون لا يزالون يعملون، المصور بروس ويبر بالتحرش الجنسي.

وسبق أن بدأت في مطلع ديسمبر ملاحقات قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي على العارض جايسن بويس.