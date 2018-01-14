وليل السبت، أعلن النادي الأندلسي تعيين مانويل غونزاليس (51 عاما)، الذي دافع عن ألوانه في موسم 1995-1996، على أن توكل إليه مهمة "منح ديناميكية جديدة للفريق خلال النصف الثاني من الموسم".

وذكر النادي في بيانه أن مدربه الجديد قام بمهمة مماثلة مع غرناطة في موسم 2015-2016، إذ عين في فبراير 2016 بدلا من المدرب السابق خوسيه ساندوفال، ومكن النادي من تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم، إلا أن عقده لم يتم تمديده بعد ذلك.

وقاد خوسيه غونزاليس نادي بكين سينوبو غوا الصيني الموسم الماضي.

وكان النادي الإسباني أعلن في وقت سابق السبت إقالة ميتشل، غداة خسارته أمام خيتافي في المرحلة 19.

وذكر أن الفريق لم يتمكن "منذ بداية الموسم من تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة تخرجه من قاع الترتيب، ويرى النادي بأن التغيير ضروري".

وتسلم ميتشل مهامه على رأس الجهاز الفني للنادي الأندلسي في مارس الماضي، بدلا من الأوروغواياني مارسيلو روميرو، وأنهى الموسم في منتصف الترتيب.

إلا أن أداءه هذا الموسم تراجع، فخسر 14 مرة في مبارياته الـ19، ليحتل المركز قبل الأخير مع 11 نقطة، بالتساوي مع لاس بالماس الأخير، وبفارق 4 نقاط عن ألافيس الثامن عشر، الذي لم يخض مباراته بعد في المرحلة التاسعة عشرة.