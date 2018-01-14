وتحمل الأحذية صورا لميسي وعائلته، ولقطات من طفولته وانطلاقه مع نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، فضلا غن ألوان برشلونة ومنتخب "راقصي التانغو"، وصورا أخرى لبداياته في برشلونة مع زميله السابق رونالدينيو، وأشهر طرق احتفاله.

ورغم أن ميسي نشر صورته مع الأحذية الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأمل سانتيرو أن تحصل على رد فعل شخصي من اللاعب صاحب الكرة الذهبية 5 مرات.

وقالت في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا": "أحمد الله أنها كانت رائعة. لا أعرف إن كان سوف يستخدمها أم لا، لكني آمل أن يفعل"، وأضافت أنها اختارت لقطات بعينها "لتخليد اللحظات الخاصة في حياة ميسي".

وبدأت سانتيرو تصميم الأحذية الرياضية قبل 3 سنوات، وبين زبائنها لاعبون دوليون مثل مواطنها ألفارو بيريرا، ومهاجم منتخب بيرو باولو غيريرو، ونجم باراغواي المعتزل روكي سانتا كروز، لكنها ترى أن تصميم أحذية لميسي "حلم تحول إلى واقع".