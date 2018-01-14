وأوضح بيكر، المعلق في شبكة يوروسبورت "لم تكن هناك أي شكوك حول موهبته لكن كانت هناك علامة استفهام حول انضباطه.. لكنه يتغير الآن، وسيكون من الرائع أن نراه يصعد لدور الثمانية أو لقبل النهائي".

وتابع "يحظى بشعبية كبيرة وهو تدريجيا يقترب من المسار الطبيعي الصحيح. وهذا شيء عظيم. وأنا من أشد المعجبين به..".

وكثيرا ما انتقد كيريوس بسبب بعض تصرفاته أو تصريحاته غير المقبولة أو غير المناسبة.

وأشار بيكر أيضا إلى أن كيريوس "لديه شخصية مثيرة للاهتمام كثيرا لكنه في بعض الأحيان يجعل الأمور أكثر صعوبة على نفسه.. بالتأكيد هو يحب التنس ولولا ذلك ما نجح في القيام بما يقوم به".

ولم يحرز أي لاعب محلي لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ أن فعلها مارك إدموندسون في 1976، لكن كثيرين يأملون أن ينهي كيريوس هذا الصيام الأسترالي الطويل بعد أدائه المتميز في بداية العام الحالي.

وفاز كيريوس، 22 عاما، المصنف 17 عالميا بلقب بطولة برزبين في خضم الاستعداد لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفي الدور الأول في بطولة أستراليا سيلتقي كيريوس مع البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا، وربما يواجه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الذي سبق له الصعود لنهائي البطولة في الدور الثالث.

وفي دور 16 ربما يواجه، إذا تأهل، البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف الثالث عالميا.