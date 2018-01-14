ونقل موقع "ماذر بورد" التقني عن الشرطة قولها إن بيانات التطبيق رصدت نشاطا للمشتبه به وهو يصعد السلالم، مما قد يفسر ما قيل بشأن اصطحاب ضحيته، نزولا على السلالم، بعد اغتصابها، إلى ضفة نهر دريسيام لإغراقها، ثم عودته.

ولم ينكر المتهم، واسمه حسين، ك (إيراني الأصل)، التهمتين الموجهتين إليه، إلا أنه كذّب بعض التفاصيل.

وللتأكد من هذه التفاصيل طلبت الشرطة الألمانية من حسين الرقم السرى لتصفح تطبيق الصحة على جهازه لكنه رفض، فلجأت إلى شركة مختصة بمدينة ميونيخ وتمكنت من فتحه.

وأكد التطبيق أن صاحب الآيفون "صعد السلالم" في فترة حدوث الجريمة.

لكن الشرطة الألمانية لم تكتف بهذا التأكيد، بل استعانت بمحقق، بتمتع ببنيان جسمي مشتبه به، ويستخدم تطبيق الصحة، ليعيد تمثيل كيف ألقى بجثة ضحيته في نهر دريسيام، ثم عاد إلى وجهته.

وبالفعل أظهرت بيانات التطبيق المحقق وهو يصعد السلالم.

ويعود الحادث إلى أكتوبر 2016 عندما عثر على طالبة الطب ماريا لادنبورغر (19 عاما) مقتولة، بينما بدأت محاكمة حسين في سبتمبر الماضي.

وعثرت الشرطة على شعر حسين في مكان الجريمة.

يذكر أن تطبيق الصحة يسجل عدد خطوات المستخدم، وأنماط تغذيته، ومواعيد ووقت نومه، ونبضات قلبه، ورحلاته.