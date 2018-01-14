وأنهى دورانت المباراة، مسجلا 25 نقطة، وأضاف كلاي طومسون 26 نقطة وستيفن كوري 24 نقطة لصالح وريورز، الذي حقق فوزه الـ12 على التوالي خارج ملعبه قبل ثاني إعادة لنهائي العام الماضي ضد كليفلاند كافاليرز في وقت لاحق، الاثنين.

واحتاج واشنطن ويزاردز إلى وقت إضافي ليفوز 119-113 على بروكلين نيتس، بعدما سجل له جون وول 23 نقطة ومرر 16 كرة حاسمة.

وأحرز كواهي ليونارد 19 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 112-80 على دنفر ناغتس.

وفاز لوس أنجلوس ليكرز 107-101 على دالاس مافريكس، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بفضل 23 نقطة من جوليوس راندل.

وتغلب شيكاغو بولز 107-105 على ديترويت بيستونز بعدما سجل لوري ماركانن نقطتين حاسمتين قبل 68 ثانية على النهاية، وواصل لو وليامز تألقه وسجل 26 نقطة في فوز لوس أنجلوس كليبرز 126-105 على سكرامنتو كينغز.