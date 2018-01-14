وأشارت التقارير إلى أن دي خيا يقترب من الرحيل في الصيف إلى الدوري الإسباني، والبحث عن تجربة جديدة في مسيرته، وقد ينضم إلى صفوف ريال مدريد.

وأضافت أن مورينيو عينه على السلوفيني جان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي سيكلف خزائن مان يونايتد 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس الفريق الباسكي ريال سوسيداد وسعره 20 مليون يورو.

ويرى المدرب البرتغالي أن الثنائي جان أوبلاك وجيرونيمو رولي، هما الأفضل لحراسة عرين مانشستر يونايتد، خلفا للإسباني ديفيد دي خيا الذي يقترب من الخروج عن قلعة "أولد ترافورد".