وواصل النجم الإنجليزي عروضه المميزة، السبت، بعد تسجيله هدفين في شباك إيفرتون خلال المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب وايت هارت لين وانتهت بفوز "السبيرز" برباعية نظيفة في البريميرليغ.

وصعد بذلك توتنهام للمركز الخامس بـ44 نقطة من 23 مباراة، أما إيفرتون فظل تاسعا بـ27 نقطة.

وحقق كين مجموعة من الأرقام المميزة بثنائيته، بينها تحطيمه لرقم تيدي شيرينغهام صاحب 97 هدف، ليصبح كين الهداف التاريخي لتوتنهام الدوري الإنجليزي برصيد 98 هدفا.

وأصبح مهاجم توتنهام أيضا ثالث لاعب في تاريخ البريميرليغ يتمكن من تسجيل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية، بعدما فعلها قبله تيري هنري وآلان شيرر فقط.

وابتعد هاري كين في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم رافعا رصيده إلى 20 هدفا، ليوسع الفارق مع النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي يملك 17 هدفا.

من جانب آخر، يتصدر هاري كين سباق الحذاء الذهبي بالشراكة مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي.