وقالت تشيك بوينت إن البرمجيات الخبيثة تعرض إعلانات إباحية وتحاول خداع المستخدمين لشراء تطبيقات معينة.



وقال متحدث باسم غوغل "أزلنا التطبيقات من غوغل بلاي وأوقفنا حسابات مطوري هذه البرمجيات وسنستمر في توجيه تحذيرات قوية لأي شخص يقوم بتثبيت هذه التطبيقات".

ذكرت تشيك بوينت في تدوينة الجمعة أن البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم "أدالت سواين" تختبئ داخل تطبيقات ألعاب تشير بيانات غوغل بلاي إلى أنه جرى تثبيتها ما بين ثلاثة ملايين وسبعة ملايين مرة.

وهذه التطبيقات ليست ضمن المجموعة التي تعتمد على برنامج يساعد الآباء والأمهات على معرفة السن المناسب لفحوى هذه التطبيقات على غوغل ستور.

وأوضحت الشركة أن الإعلانات المخلة داخل التطبيقات لا علاقة لها بإعلانات غوغل.