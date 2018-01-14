وتظاهر معارضون للعولمة في شوارع مدينة بيرن عاصمة سويسرا السبت احتجاجا على زيارة يعتزم الرئيس الأمبركي دونالد ترامب القيام بها للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا الشهر.



وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس.



وأشار البعض إلى أن شخصية ترامب الاستقطابية قد تؤدي إلى تجدد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للمنتدى الاقتصادي العالمي على غرار ما حدث في بداية الألفية الجديدة.



ويجري تداول التماس عبر الانترنت لإبلاغ ترامب بأنه شخصية غير مرغوب فيها.



وقام نحو 500 شخص من المناهضين للعولمة بمسيرة سلمية أمام مبنى البرلمان السويسري في بيرن.



واتشح البعض بالسواد وحملوا لافتات كُتب عليها "لا مستقبل للرأسمالية" و"اقتلوا ترامب " وأطلقوا أيضا مشاعل.