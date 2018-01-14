وحسب أسوتشيدبرس، قال عمران في إيجاز صحفي يوم السبت - والذي يشتهر بعلاقاته النسائية دوليا بينما ينظر إليه في الداخل على أنه محافظ دينيا - إنه عارض بقوة مشاركة باكستان في الحرب على الإرهاب منذ بدأت في 2001 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.



وأضاف "باكستان لم يكن لها أي علاقة بها"، معلنا دعمه للتعاون مع الولايات المتحدة، مع رفضه إشراك الجيش الباكستاني في معركة برية ضد الشعب الباكستاني في الأقاليم القبلية المتاخمة لأفغانستان، وحيث يختبئ المتمردون الأفغان.