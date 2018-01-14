وعزز الاسماعيلي موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة، بيد أنه بات مهددا بفقدانها في حال فاز الأهلي على مضيفه طلائع الجيش الثلاثاء المقبل، في ختام المرحلة، كونه يتخلف عنه بفارق نقطتين، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب.

وشهدت المباراة هجمات قليلة من الفريقين في الشوط الأول، وزادت الخطورة في الثاني حيث كثف الإسماعيلي من ضغطه الهجومي لتحقيق الفوز، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وخطف طنطا فوزا صعبا من مضيفه النصر 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل محمد مرسى (6) وسيف الدين الجزيري (61) هدفي طنطا، ومصطفى محمد (35 خطأ في مرمى فريقه) هدف النصر.

ورفع طنطا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا، في حين تراجع النصر إلى المركز السابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

وحقق الرجاء فوزا قاتلا على ضيفه المقاولون العرب 1-صفر على ملعب الاسكندرية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسجل صالح موسي هدف الرجاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليمنح فريقه فوزا هو الثاني له هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 12 نقطة بقى بها في المركز الأخير، في حين توقف رصيد المقاولون عند 25 نقطة في المركز السابع.

وواصل مصر المقاصة نزيف النقاط بتعادله سلبا مع ضيفه الأسيوطي على ملعب القاهرة.

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، فيما رفع الأسيوطي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.