وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إنه يراقب عن كثب بركان "مايون" في إقليم الباي، الذي ثار آخر مرة في عام 2014.

وأضاف أن البركان في أضعف مستوى للنشاط، لكن لن يسمح ببقاء السكان في محيط 6 كيلومترات من مركزه، إذ تعد "منطقة خطر دائم"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وهذا يعني أيضا أنه لا يوجد خطر وشيك من حدوث ثوران ضخم للبركان، لكن المجلس المحلي المعني بإدارة الحد من الكوارث أصدر أمرا بإجلاء السكان حرصا على سلامتهم.

وطلبت السلطات من السكان المقيمين خارج منطقة الخطر مباشرة باتخاذ إجراءات وقائية في مواجهة الانهيارات المحتملة لأسقف منازلهم، نتيجة لانبعاث الرماد وسقوط الأمطار.

وقال مدير المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، ريناتو سوليدوم: "النشاط غير المعتاد للبركان بدأ في أواخر العام الماضي، لكن يبدو أنه سيستمر لعام آخر".

يذكر أن أكبر ثوران للبركان تسبب في فبراير 1841 في دفن بلدة وقتل 1200 شخص.