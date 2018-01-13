وأثارت الرسالة الذعر بين الناس، وقالت:" تم إطلاق صاروخ باليستي باتجاه هاواي.. أبحثوا عن أقرب ملجأ.. هذا ليس تدريبا".

لكن سلطات الولاية سرعان ما نفت وقوع أي تهديد، واكتفت بتغريدة على موقع تويتر، قالت فيه إنه "لا يوجد أي تهديد صاروخي".

وأثار ذلك جدلا بين الناس لأنهم لم يعرفوا مصدر الرسالة الكاذبة.

وهاواي عبارة عن مجموعة جزر في المحيط الهادي وهي من المناطق الأكثر احتمالا في تعرضها لخطر صاروخي من كوريا الشمالية التي هددت في أكثر من مناسبة باستهداف الأراضي الأميركية.

وعززت بيونغيانغ بشكل ملحوظ جهودها خلال العام الماضي لتطوير برنامجيها النووي والباليستي المحظورين، بالرغم من العقوبات المتعددة التي تفرضها الأمم المتحدة، واللغة العدائية المتزايدة من جانب واشنطن.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 نوفمبر 2017 أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة إي مكان في الولايات المتحدة.