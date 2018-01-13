ونقلت قناة السومرية نيوز المحلية عن النائب جاسم محمد جعفر قوله إن""اجتماعا حصل قبل قليل لحزب الدعوة تم فيه الاتفاق على دخول الدعوة بتحالفين، الأول باسم دولة القانون برئاسة نوري المالكي والثاني (النصر والإصلاح) برئاسة حيدر العبادي".

وأضاف أن "الاتفاق نص على أن لا يدخل الحزب باسمه الصريح ضمن التحالفين ويترك الخيار لأعضاء الدعوة لاختيار أي تحالف منهما كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من حزب الدعوة للإشراف على التحالفين".

وحضر العبادي والمالكي الاجتماع الذي ضم أيضا قيادات حزب الدعوة.