وحسب "الماركا" الإسبانية، فإن زيدان لم يكن يدرك أهمية وقيمة رودريغيز حين وافق على إعارته إلى الفريق البافاري شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب يقدم أداء "رائعا" مع فريقه الحالي، مما يرش الملح في جرح زيدان ويدفعه إلى الندم على التخلي عنه.

وواصل النادي الملكي، يوم السبت، نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في الليغا، ومني بخسارته الثالثة على أرضه عندما سقط أمام فياريال بهدف نظيف، مما يجعل مستقبل زيدان على المحك.

وتألق رودريغيز بشكل لافت، الجمعة، خلال المبارة التي جمعت فريقه ببايرن ليفركوزن، في الأسبوع 18 من الدوري الألماني.

وساهم الكولومبي في صناعة عدد من الأهداف مع فريقه الحالي، كما تمكن من تسجيل 3 أهداف إلى حدود الساعة.

وقالت "الماركا" إن زيدان كان يعتقد أن مغادرة رودريغيز لن تؤثر على الفريق، مشيرة إلى أنه كان آنذاك منتشيا بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا. وأضافت "فارق النقط بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني هذه السنة كاف لمعرفة ما يعانيه زيدان مع النادي الملكي".

وأعار ريال مدريد، خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونخ الألماني لمدة عامين، ولدى سؤال اللاعب عن رغبته في العودة قال "لا أعرف، ما أفكر به حاليا هو التأدية بشكل جيد مع بايرن ميونخ."

وإذا قرر بايرن التعاقد معه بشكل دائم بعد مدة العامين، سيدفع النادي البافاري 42 مليون يورو للحصول على خدماته بعد انتهاء مدة الإعارة.