أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أوقف توم كروز أجزاء من وسط لندن فيما كان يعدو على سقف جسر سكة حديد في أحدث سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، وعرضت صحيفة إندبندنت البريطانية لقطات من هذا المشهد.
وتوقفت حركة المرور، السبت، على جسر بلاكفريارز، وأبعدت المراكب من المنطقة، فيما كان النجم السينمائي يؤدي المشهد فوق نهر التايمز.
وكانت مروحية تحلق على مستوى منخفض تصور المشهد. وبالأسفل واصلت القطارات مرورها عبر محطة بلاكفريارز بشكل طبيعي.
وقد أمكن رؤية كروز، 55 سنة، يؤدي بعض الأعمال الجريئة جنوبي النهر. ويعرف أن النجم السينمائي يؤدي مشاهده الخطيرة بنفسه.