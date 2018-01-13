وتوقفت حركة المرور، السبت، على جسر بلاكفريارز، وأبعدت المراكب من المنطقة، فيما كان النجم السينمائي يؤدي المشهد فوق نهر التايمز.

وكانت مروحية تحلق على مستوى منخفض تصور المشهد. وبالأسفل واصلت القطارات مرورها عبر محطة بلاكفريارز بشكل طبيعي.

وقد أمكن رؤية كروز، 55 سنة، يؤدي بعض الأعمال الجريئة جنوبي النهر. ويعرف أن النجم السينمائي يؤدي مشاهده الخطيرة بنفسه.