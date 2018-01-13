وناقش المشاركون السياسات اللازمة لتسريع وتيرة التحول في نظام الطاقة العالمية.

وتتضمن الدورة الحالية إطلاق التقرير السنوي للوكالة، والإعلان عن الدورة التمويلية الخامسة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، التي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار.

يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تقام في عام زايد، وتتزامن مع مرور 10 سنوات على إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات "قطعت شوطا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة، من خلال المشاريع المحلية والعالمية".

وأكد لـسكاي نيوز عربية، أن المشاريع المحلية خلال العامين الماضيين تمكنت من خفض الانبعاثات الكربونية، والتقليل من تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي أن استراتيجية بلاده للطاقة حتى عام 2050، تتضمن أن يكون 44 بالمائة من إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى وجود خطة لخفض 70 في المائة من الانبعاثات الكربونية من قطاع الكهرباء.