وعزا مسؤول حكومي رفيع، نمو الإيرادات إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017"، حيث وصل عدد السياح خلاله إلى 4.7 مليون سائح، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتلقت السياحة المصرية خسائر بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "معدل الإنفاق السياحي زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017، مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام".