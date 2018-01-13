اللاعب التركي شارك في 55 مباراة مع النادي الإسباني، وأحرز 15 هدفا خلال العامين الذين أمضاهما في كامب نو منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد عام 2015.

وعانى لاعب منتخب تركيا منذ انتقاله إلى برشلونة، ولم ينجح في دخول التشكيلة الأساسية بانتظام.

ولم يلعب توران (30 عاما) مع برشلونة خلال النصف الأول من الموسم الجاري.