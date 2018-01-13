وشنت المقاتلات الغارة على المعسكر الجديد في منطقة ريام الواقعة في رداع.

وشوهدت سيارات تنقل قتلى وجرحى بعد الغارة إلى مستشفيات رداع وذمار.

ويأتي ذلك غداة تكبد ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر فادحة، الجمعة، لدى محاولتها مهاجمة القوات الشرعية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي العاصمة اليمنية.

وقتل نحو 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في المعارك التي استمرت قرابة خمس ساعات، فشل المتمردون خلالها من كسر الحصار على ما تبقى من جيوب لهم داخل المدينة.

كما قتل 4 جنود من القوات الحكومية خلال المعارك، التي تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وخنادق للحوثيين.