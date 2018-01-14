وتعد الخطوة الروسية الثانية من نوعها، بعد نشر فرقة مسلحة بنفس نظام الدفاع الجوي في القرم في ربيع 2017 قرب بلدة فيودوسيا الساحلية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن مقر الفرقة الجديدة سيكون قرب مدينة سيفاستوبول، وستراقب المجال الجوي فوق الحدود مع أوكرانيا.

وقال القائد في القوات الجوية الروسية، فيكتور سيفوستيانوف قوله، إن نظام الدفاع الجوي الجديد "مصمم للدفاع عن حدود روسيا، لكن يمكن تعديله ليصبح معدا للهجوم في أقل من خمس دقائق"، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع من طراز "إس-400" يمكنها أن تسقط أهدافا جوية على مدى 400 كيلومتر، وصواريخ باليستية على مدى 60 كيلومترا، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة دخلت ترسانة الجيش الروسي للمرة الأولى عام 2007.

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، مما أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على موسكو، والتسبب في وضع متأزم في المنطقة.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة في ديسمبر، إنها تخطط لتزويد أوكرانيا "بقدرات دفاعية متطورة"، قال مسؤولون إنها تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.