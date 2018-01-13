وأنجزت هذه الصفقة في أبريل الماضي، وانتقلت بموجبها ملكية نادي كرة القدم من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، إلى مجموعة مستثمرين من الصين.

وأوردت صحيفة "لا ستامبا"، السبت، أن السلطات القضائية تشتبه بأن الصفقة كانت أكبر من القيمة الفعلية للنادي، وأن إبرامها بموجب هذا السعر كان يهدف إلى "تصدير" كميات كبيرة من الأموال إلى إيطاليا.

من جانبه، قال المدعي العام في ميلان فرانشيسكو غريكو: "لا يوجد تحقيق في هذه القضية"، مضيفا أن "الخبر حول تحقيق بحق سيلفيو برلوسكوني خاطئ تماما"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واعتبر محامي برلوسكوني، نيكولو غيديني أن ما أوردته الصحيفة هدفه سياسي، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مارس، التي يبدو حزب برلوسكوني "فورزا إيطاليا" من أبرز المرشحين لتحقيق نتائج إيجابية فيها.

وكانت الصفقة بين شركة "فينينفست" المالكة لنادي ميلان، والمستثمرين الصينيين الذي أطلقوا على مجموعتهم اسم "روسونيري سبورت إينفستمنت لوكس" أنجزت رسميا في 13 أبريل 2017، لتنتهي بذلك حقبة برلوسكوني في ميلان، التي امتدت لنحو ثلاثة عقود.

وتوزعت قيمة الصفقة بين أصول النادي (ابتاع المستثمرون 99,93 بالمائة من أسهمه)، ومجموع الديون المترتبة عليه (220 مليون يورو).

إلا أن الصفقة كانت مدار أخذ ورد على مدى أشهر قبل إبرامها بشكل نهائي، بعدما واجه المستثمرون صعوبة في إخراج أموالهم من الصين، التي تطبق معايير صارمة بشأن إخراج رؤوس المال المحلية.

ومثل الطرف الصيني في التفاوض رجلا الأعمال هان لي ولي يونهونغ الذي أسس الشركة الجديدة واتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، وحصل أيضا على دعم من صندوق استثمارات أميركي بقيمة 300 مليون يورو بفوائد مرتفعة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.