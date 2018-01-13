لكن مجلة فارايتي وموقع (ديدلاين دوت كوم) قالا، الجمعة، إن دي كابريو لن يؤدي دور مانسون بل سيجسد شخصية ممثل انحسرت عنه الأضواء بعد أن طعن في السن.



وسيشارك تارانتينو الحائز على جائزة الأوسكار في إنتاج الفيلم الذي لم يستقر على اسمه بعد.

ولم يعلن عن تفاصيل لحبكة الفيلم، إلا أن تارانتينو قال في نوفمبر إن فيلمه ليس سيرة ذاتية ولكن قصة تدور أحداثها في صيف عام 1969 عندما نفذت عصابة تضم أتباع مانسون وأطلق عليها اسم "عائلة مانسون" سلسلة جرائم قتل بشعة في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وتوفي مانسون في نوفمبر عن عمر 83 عاما وكان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بإصدار أوامر لأفراد عصابته بقتل تسعة أشخاص من بينهم الممثلة شارون تيت.

ومن المقرر أن يُزاح الستار عن الفيلم، وهو من إنتاج (سونيبيكتشرز)، في التاسع من أغسطس عام 2019 أي بعد مرور خمسين عاما على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها إما طعنا أو بالرصاص.