واختطف المسلحون الحوثيون عددا من النساء اللاتي شاركن في التظاهرة.

وكانت المظاهرة النسائية تدعو للعصيان المدني وتندد بالقمع الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين، وعبثها بقوت المواطنين.

وتزامنت المظاهرة مع أربعينية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون مع عدد من مرافقيه.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية منذ انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي في 2014 بدعم من إيران.