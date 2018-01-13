وقال المتحدث باسم البحرية كابتن دي. شارما، إن طائرة وبعض السفن نشرت للبحث عن المروحية المفقودة التي كانت تنقل عمالا من شركة النفط والغاز الطبيعي إلى منصة حفر نفطي.

وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا"، إن الطيار فقد الاتصال بمراقبة الملاحة الجوية بعد إقلاعها، السبت، من مطار جوهو في مومباي.

وتنتمي المروحية إلى شركة باوان هانز المملوكة للدولة، التي تشغل أسطولا من المروحيات للعمليات قبالة السواحل وخدمات الشارتر ونقل الحجاج إلى الأضرحة في المناطق الجبلية.