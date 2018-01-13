وبكل جدارة، فازت كيربر المصنفة 22 على مستوى العالم في المباراة النهائية على بارتي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-4، لتحقق بذلك أفضل استعداد لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم الحالي والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك بعد غد الاثنين.



وهذا هو تاسع فوز تحققه كيربر (29 عاما) في تسع مباريات في 2018 بعد مسيرة مخيبة في العام الماضي.

وكانت المباراة أيضا أول نهائي على مستوى الفردي تخوضه اللاعبة الألمانية منذ بطولة مونتيري في 2017.

وسبق لكيربر الفوز بلقبي أستراليا وأميركا المفتوحتين في 2016. وهذا هو أول لقب تحرزه كيربر منذ تتويجها في ملاعب فلاشينغ ميدوز الأميركية بنيويورك وبه تطلق تحذيرا قويا للمنافسات في البطولة الكبرى المقبلة.

وقالت كيربر بعد الفوز "شكرا لفريقي التدريبي على ثقته في قدراتي ودعمه لي. كان أسبوعا رائعا بالنسبة لنا وأنا بالفعل أتطلع لبقية العام."

وهذا هو اللقب رقم 11 لكيربر خلال مسيرتها مع اللعبة.