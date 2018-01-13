ووفق ما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن نيمار اشترط مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسوار النادي الملكي للانضمام إلى الفريق.

كما قال نيمار للرئيس فلورنتينو بيريز إنه يرغب في أن يكون اللاعب الوحيد الذي سينتقل إلى ريال مدريد، وذلك عقب ورود تقارير إعلامية قالت إن العديد من النجوم قد يلتحقون بالنادي الملكي.

ويسعى نادي العاصمة الإسبانية إلى التعاقد مع العديد من النجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري والصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض وتصحيح هفوات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب الفريق الباريسي يرغب كذلك في استغناء الريال عن الويلزي غاريث بيل، مشيرة إلى أن "كل هذه الشروط قد تعرقل المفاوضات بين الطرفين وقد تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي".