وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لكافاليرز.



وكان كافاليرز، الذي خسر 133-99 أمام تورونتو رابتورز يوم الخميس، تقدم على مضيفه بفارق 22 نقطة بعد الربع الأول في مباراة الليلة الماضية، لكن رغم ذلك خسر للمرة الثالثة في مواجهة بيسرز هذا الموسم.

وكان ليبرون جيمس أفضل مسجلي كافاليرز برصيد 27 نقطة إلى جانب تمرير 11 كرة حاسمة لزملائه، لكنه أهدر رمية ثلاثة كانت كفيلة بتحقيق الفوز لفريقه مع صفارة النهاية.

وأضاف كيفن لاف 21 نقطة كما سيطر على عشر كرات مرتدة لكنها لم تكن كافية لمنع هزيمة فريقه.

وبفضل 26 نقطة من كيفن دورانت و21 نقطة من درايموند غرين فا زغولدن ستيت وريورز حامل اللقب على ميلووكي باكس 108-94.

وهذا هو الفوز 11 على التوالي لغولدن ستيت متصدر القسم الغربي خارج ملعبه.

وفي مباريات أخرى، فاز واشنطن ويزاردز على ضيفه أورلاندو ماجيك 125-119 وخارج ملعبه فاز هيوستون روكتس على فينكس صنز 112-95.