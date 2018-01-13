والرذاذ المتلاشي الذي يحمل اسم "15-9" والوحيد الذي تم إقراره من قبل لجنة التحكيم في الفيفا، هو من اختراع سيلفا وشريكه هين أليماغني منذ عام 2000، حسب تصريحات للأول لصحيفة "مار دي بلاتا" يوم الجمعة.

وقال سيلفا إن الفيفا حاول كسر اتفاق بينهما وشراء حقوق استخدام المنتج مقابل 500 ألف دولار، وهو مبلغ اعتبره هو وشريكه غير كاف نظرا للطلب الكبير على اختراعهما في ملاعب كرة القدم.

وأوضح "بداية اخترعنا المادة نفسها، ثم سجلنا براءة اختراع لمجال استخدامها، وهذا يعني أننا حمينا المادة والمجال الذي تستخدمه فيه."

وحكمت محكمة في ريو دي جانيرو لصالح سيلفا وشريكه بأن ليس من حق الفيفا استخدام هذا الرذاذ في الملاعب.

وقال سيلفا "روسيا لا تشمل المجال الذي حددناه لاستخدام رذاذ 15-9 لذلك لا يمكن للفيفا استخدامه في كأس العالم حتى ينتهي المسار القضائي."

وطالب سيلفا وأليماغني الفيفا بمبلغ 100 مليون دولار كتعويضات جراء الأضرار التي لحقت بهما.