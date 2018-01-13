وكان ديل بوترو تأهل لنهائي البطولة بفضل قوة ضرباته الأمامية المتميزة، التي عجز منافسه بقبل النهائي الإسباني ديفيد فيرير في التصدي لها.

وكان المصنف الخامس باوتيستا فاز بلقب البطولة في 2016، لكنه غاب عن نسخة العام الماضي بسبب المرض، إلا أنه اليوم لم يسمح لمنافسه الأرجنتيني فارع الطول بالوصول لإيقاعه أو اللعب بطريقته.

وحسم باوتيستا المجموعة الأولى في 31 دقيقة بعد أن كسر إرسال ديل بوترو ثلاث مرات. وقال ديل بوترو: "روبرتو قدم أداء جيدا للغاية، وهو سريع الحركة وهذا ما زاد مهمتي صعوبة".

ومضت المجموعة الثانية سجالا، ولم يتمكن أي لاعب من التفوق حتى الشوط العاشر، عندما نجح ديل بوترو في التقدم والحسم بعدما أرسل باوتيستا ضربة خلفية في الشبكة لتستمر المباراة لمجموعة ثالثة فاصلة.

وفي المجموعة الثالثة كسر باوتيستا إرسال منافسه في الشوط 11 ليتقدم 6-5، ثم حافظ على إرساله ليحقق الفوز بعد أقل قليلا من ساعتين.

وقال باوتيستا: "المباراة كانت هائلة اليوم. من الصعب جدا الفوز على خوان مارتن، وأعتقد أنني قدمت شوطين رائعين في نهاية المباراة".

وسيركز اللاعبان الآن الانتباه على بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق الاثنين في ملاعب ملبورن بارك.

وسيعود ديل بوترو الذي فاز في أوكلاند في 2009 إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الاثنين المقبل لأول مرة منذ أغسطس 2014، بعد أن عانى من سلسلة إصابات خلال السنوات القليلة الماضية.