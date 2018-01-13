وسلّم صلاح عبد الشافي، ممثل فلسطين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صك الانضمام الموقع من الرئيس محمود عباس للوكالة باعتبارها منظمة الوديعة لهذا الميثاق.

وقال عبد الشافي، سفير فلسطين لدى النمسا، إن انضمام دولة فلسطين لهذا الميثاق هو تعبير عن تحمل دولة فلسطين لمسؤولياتها الدولية، ومساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

ويأتي التحرك الفلسطيني –على ما يبدو- ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المنظمات الدولية، من بينهما محكمة الجنايات الدولية، على اعتبار أن هذا الانضمام يشكل اعترافا بالدولة الفلسطينية.