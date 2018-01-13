وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، أن نتائج تشريح جثث الأطفال الأربعة أثبتت أن سبب الوفاة يعود إلى تسمم في الدم بسبب الإصابة ببكتيريا اسمها "سيتروباكتر فرونديي".

وتوفي الأطفال الأربعة في 16 ديسمبر الماضي في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المركز الطبي لجامعة "إيهوا" للسيدات في موكدونغ في العاصمة سول، وفق ما ذكرت الوكالة.

وطبقا للمعهد الوطني للتحقيق العلمي، الذي أجرى عمليات التشريح للأطفال، فقد تم العثور على البكتيريا القاتلة في دم الأطفال الأربعة، موضحا أن التلوث البكتيري قد يكون مصدره الحقن.

وقالت وحدة التحقيق الإقليمية في شرطة العاصمة، إنها تعتزم احتجاز ممرضتين يشتبه في أنهما انتهكتا الالتزام بمكافحة العدوى عند التعامل مع الحقن، بالإضافة غلى ثلاثة آخرين انتهكوا الالتزام بالرقابة والإشراف على هاتين الممرضتين.