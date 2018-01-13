وتعهد منوتشين العمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.

وقال منوتشين في مؤتمر "علينا ضمان أن لا يتمكن الأشخاص السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بأمور سيئة".

وتفرض الإجراءات الأميركية أن تحصل المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات بتكوين في محاولة لمنع غسل الأموال ونشاطات أخرى مشبوهة.

وكاد سعر البتكوين يتخطى عتبة عشرين ألف دولار أواخر ديسمبر 2017.

وتجري التبادلات بعملة بتكوين التي بدأت في 2009 على الإنترنت بدون إطار تنظيمي.

وخلافا للدولار أو اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات بحسابات شديدة التعقيد.