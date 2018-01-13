وانتشرت قوات الجيش في المدن التي تشهد احتجاجات، بعد وقوع أعمال عنف ونهب فيها. وقد منعت الشرطة وصول المتظاهرين صباح اليوم إلى مبنى المحافظة في العاصمة.

من جهة أخرى، نظم ممثلون عن المجتمع المدني والقوى السياسية بمدينة صفاقس وقفة احتجاجية نددوا خلالها بارتفاع الأسعار وبقانون المالية.

وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن " الوقفة الاحتجاجية جابت شوارع المدينة رافعين شعارات تندّد بقانون المالية وارتفاع الأسعار".

وأوضحت الوكالة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في محافظة المنستير أمرت بإيداع أربعة أشخاص السجن من مدينة جمّال بمحافظة المنستير بسبب تعطيلهم حركة المرور في الطرق وإحداث الفوضى.

كما أفاد مراسلنا في تونس بتعرض مقر تابعا للجبهة الشعبية في معتمدية العروسة بمحافظة سليانة، إلى حريق اندلع في ساعة مبكرة من فجر الجمعة. واعتبرت الجبهة الشعبية هذا العمل إجراميا ونتيجة لمناخ التحريض ضد قياداتها.