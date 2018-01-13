وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش سيطرت على عدة تلال محيطة بها، بعد معارك خلفت عددا من القتلى والجرحى. في أثناء ذلك، تستمر المعارك مع ميليشيات الحوثي في مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

كما أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل نحو عشرين عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في معارك مع القوات الشرعية في ميدي بمحافظة حجة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية أفشلت هجوما كبيرا للحوثيين حاولوا خلاله كسر الحصار المفروض على ما تبقى من جيوب لهم داخل مدينة ميدي. وقتل أربعة وأصيب خمسة من جنود القوات الحكومية.